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Кабмин поддержал запрет использования диких животных в цирках

Кабмин поддержал запрет использования диких животных в цирках

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона о запрете использования диких животных в цирке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.

"Правительство поддержало инициированный Минприроды проект закона, который запрещает использовать диких животных в цирках. За нарушение этих норм проект предусматривает административную и уголовную ответственность. Решение принято единогласно!" - написал министр.

Семерак сообщил, что такой запрет уже внедрен полностью или частично в Австрии, Греции, Кипре, Мальте, Великобритании, Германии, Швеции, Бельгии и еще в более 20 странах мира.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициировало принятие закона о запрете на использование диких животных в цирках.

Источник: УНН
Теги: Минприроды, Остап Семерак, животные
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