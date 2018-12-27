КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила "близорукость" некоторых стран ЕС относительно целей России и призвала блок ввести новые санкции в связи с захватом Москвой украинских военных кораблей в прошлом месяце. Об этом министр сказала в интервью Finntial Times, передает УНН.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия пытается разрушить единство ЕС путем углубления "разногласий" относительно того, как себя вести с Кремлем.

"К сожалению, мы все еще видим некоторую близорукость у некоторых европейских столицах", - заявила вице-премьер в интервью, отметив, что некоторые политики в Италии и Австрии публично говорили об отмене санкций ЕС и России.

"Не все политические элиты в Европе осознают всю глубину этих амбиций Российской Федерации", - добавила она.

Вице-премьер приветствовала готовность лидеров ЕС в этом месяце продлить санкции в отношении Москвы за ее незаконную аннексию Крыма и роль в выборах в так называемых "Л/ДНР". В то же время она призвала к дальнейшим мероприятиям.

Киев считает, что приглушенный ответ Запада на действия России не привел к тому уровню санкций, которого было бы достаточно для предотвращения дальнейших военных действий, пишет издание.

В то же время дипломаты ЕС утверждают, что государства-члены обсуждают вопрос о введении целенаправленных мер против российских чиновников, таких как военные командиры, которых считают ответственными за нападение на моряков.

Как сообщал УНН, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.