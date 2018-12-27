Отношения Эстонии с Россией зависят от поведения Москвы

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Отношения Эстонии с Россией невозможно отделить от контекста отношений между Россией и Западом в целом, они не могут улучшиться, пока Москва не изменит свое поведение. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер, передает УНН со ссылкой на ERR.

"Невозможно рассматривать эстонско-российские отношения в отрыве от действий России в целом на международной арене и от отношений ЕС и НАТО с Россией", - сказал Миксер.

Министр отметил, что после того, как в течение года происходили различные кибератаки, нападение на Солсбери, а в конце ноября нападение России на украинские корабли в Керченском проливе, то общий паттерн состоит в том, что Россия ведет себя как государство, которое не склонно выполнять собственные обязательства и не демонстрирует уважения к международному праву.

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"Исходя из нашего собственного опыта, географического расположения и небольших размеров, именно нам часто приходится удерживать в фокусе внимания крупных союзников из Европы и НАТО недопустимое поведение России. Но надо сказать, что и Россия очень много для этого сделала. Кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге, химическая атака в Солсбери в Соединенном Королевстве, нападение в Керченском проливе - все это не позволяет мировой общественности игнорировать то, как Россия ведет себя", - выразил свое мнение Миксер.

В то же время Миксер признал, что поддержка единства среди стран, которые установили санкции против России, требует постоянных усилий, и противоречия между западными странами в других сферах также могут отразиться на единстве в отношении России.

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Министр подчеркнул, введенные в отношении России санкции могут быть сняты только тогда, когда Москва выполнит условия, установленные Минскими соглашениями.

"Мы постоянно подчеркиваем, что Россия знает, какие ее обязательства, например, в том, что касается соблюдения Минских соглашений. Россия хорошо знает и то, что с точки зрения международного права Крым является частью целостной территории Украины, а аннексия Крыма Россией незаконной. На самом деле, ограничительные меры, введенные в отношении России, связанные с вполне конкретными условиями. Они не связаны с тем, сделает Россия еще какое-нибудь нарушение международного права или нет, смягчения этих санкций может произойти только тогда, когда будут применены действия против территориальной целостности и суверенитета Украины, суверенитет и территориальная целостность Украины будут восстановлены, а Минские соглашения будут выполнены в полном объеме", - подытожил Миксер.

Напомним, военное присутствие в Прибалтийском регионе будет усилена в 2019 году.



