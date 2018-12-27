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Президент посетит Одесскую область

Президент посетит Одесскую область

Петр Порошенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 28 декабря, посетит Одесскую область с рабочим визитом. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Одесской областной государственной администрации Екатерина Поденежная.

"Да, это рабочий визит, в Одесскую область", - сообщила пресс-секретарь.

Петр Порошенко в рамках своего визита посетит новый пропускной пункт на украинско-молдавской границе близ села Паланка, а также посетит храм в селе Мирное Беляевского района, где примет участие в молебне. В целом Президент будет в Одесской области один день.

Ранее УНН сообщал, что Порошенко проведет большое совещание по итогам военного положения.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Президент, Петр Порошенко
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