Президент посетит Одесскую область

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 28 декабря, посетит Одесскую область с рабочим визитом. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Одесской областной государственной администрации Екатерина Поденежная.

"Да, это рабочий визит, в Одесскую область", - сообщила пресс-секретарь.

Петр Порошенко в рамках своего визита посетит новый пропускной пункт на украинско-молдавской границе близ села Паланка, а также посетит храм в селе Мирное Беляевского района, где примет участие в молебне. В целом Президент будет в Одесской области один день.

Ранее УНН сообщал, что Порошенко проведет большое совещание по итогам военного положения.