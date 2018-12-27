Командующий ООС: на Донбассе находятся 11 тысяч российских военных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В составе вражеских военных формирований на оккупированном Донбассе числятся 11 тыс. российских военных, а основу их вооружения составляет советская техника. Об этом рассказал командующий Операции генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает УНН со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

"Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований - первого и второго армейских корпусов общей численностью около 32 тыс. человек, 11 тыс. из которых - россияне. Руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил России", - подчеркнул Наев.

Он также отметил, что эти данные касаются не "добровольческого ополчения так называемых "ЛНР/ДНР", а регулярных подразделений, которые подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии. Она дислоцируется в городе Новочеркасске Российской Федерации.

"Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро". Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и на глубину до 60 км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины", - добавил командующий ООС.

Напомним, 26 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Ранее сообщалось, что за время ООС Украина вернула под свой контроль несколько населенных пунктов.