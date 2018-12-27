Президента просят улучшить питание в психбольницах

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президента Украины Петра Порошенко просят увеличить финансирование лечения, содержания и питания пациентов психиатрических больниц в Украине. Соответствующая петиция под номером №22 / 049331-эп зарегистрирована на сайте Главы государства, передает УНН.

"Увеличить выделение денежных средств на лечение, содержание и питание пациентов психбольницы Украины. Усилить контроль за использованием выделенных средств, для предотвращения их хищения. Ввести независимые и несогласованные проверки на местах с реальным положением психбольницы, по отношению к пациентам и их питанием", - отметил автор петиции.

При этом он предложил увеличить ответственность уполномоченных лиц за хищение средств, выделенных на больницы, а также за издевательства над пациентами, за хищение лекарств, имущества и продовольствия из этих больниц.

Напомним, в учреждении "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением МЗ Украины" удерживали шесть иностранцев, причем только в отношении одного из них сообщили консула соответствующей страны.

Комитет против пыток Совета Европы представил новый доклад по Украине, где оценил, в частности, что жестокости обращения со стороны правоохранительных органов в Украине стало меньше, но такие обвинения все еще часто встречаются. Кроме того, эксперты СЕ рекомендовали улучшить систему надзора в психиатрических и социальных учреждениях.