Порошенко ответил на петицию о запрете полиэтиленовых пакетов

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой комплексно решить проблему засорения страны полиэтиленовыми пакетами. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

"Проблема по ограничению использования полиэтиленовых пакетов должна решаться в контексте реформирования отрасли обращения с отходами и реализации стратегических документов ... В связи с этим я обратился к Премьер-министру Украины В.Гройсману с просьбой обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, создания действенных механизмов высокого уровня охраны окружающей среды и здоровья населения с учетом мирового, в частности европейского, опыта, международных обязательств Украины", - отметил Глава государства.

При этом он подчеркнул, что в Украине законодательно не ограничено использование полимерных упаковочных пакетов, а низкая стоимость i доступность создает преимущества перед другими упаковочными продуктами. Впрочем массовое использование полимерных упаковочных пакетов длительного разложения обостряет проблему загрязнения окружающей среды и состояния благоустройства территории, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, систем водоотведения, водоемов и морских акваторий, создает опасность возникновения аварийных ситуаций, уничтожение представителей животного мира.

Кроме того, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусматривает приведение в соответствие с европейским законодательством законодательства Украины в сфере обращения с отходами, среди прочего, предусмотрено ограничить ежегодное потребление легких пластиковых пакетов на одного человека и установить запрет на распространение легких пластиковых пакетов на бесплатной основе в местах продаж.

Глава государства также поблагодарил за активную гражданскую позицию и привлечение внимания общества к вопросу, который является "актуальным и требует урегулирования".

Как отметил Президент, соответствующая петиция за три месяца со дня опубликования набрала 25312 голосов граждан.

Напомним, во Львове решили ограничить коммерческое использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах и супермаркетах.



Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА поддержал электронную петицию №2125 по запрету использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов.