Армения настроена на дальнейшую интеграцию в российский ЕАЭС - Пашинян

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский экономический союз, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

По его словам, еще более эффективной такой интеграции будет способствовать председательство Армении в ЕАЭС с 1 января 2019.

Путин, со своей стороны, напомнил, что именно Россия является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Армении и охватывает около 25 процентов от всего объема внешней торговли Еревана. При этом он высоко оценил тот факт, что за последний год двусторонняя торговля выросла еще почти на 30 процентов.

После встречи с Путиным Пашинян заявил, что отношения его страны с Россией имеют особый стратегический и союзнический характер.

Как сообщал УНН, Никол Пашинян, ранее журналист, автор антикоррупционных расследований, и оппозиционный депутат парламента, стал премьер-министром в мае этого года после того, как возглавлял многонедельные протесты, заставили в отставку его предшественника во главе правительства Сержа Саргсян. 16 октября он подал в отставку, чтобы вызвать досрочные парламентские выборы, и с тех пор выполняет обязанности главы правительства. На досрочных выборах в парламент 9 декабря блок Пашиняна "Мой шаг" получил более 70 процентов голосов.