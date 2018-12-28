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Россия завершила строительство стены на границе с Украиной в оккупированном Крыму

Россия завершила строительство стены на границе с Украиной в оккупированном Крыму

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские пограничники завершили строительство 60-километровой стены на границе с Украиной в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка. Планирование и разработка документации начались в 2015 году. Окончание строительства и отладка аппаратуры — в декабре 2018 года”, — говорится в сообщении Пограничного управления ФСБ России.

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В издании отмечается, что рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизионной аппаратурой.

Напомним, в России обещали до конца 2017 оградить территорию оккупированного Крыма от материковой части Украины “стеной”.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Крым, Украина, Стена
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