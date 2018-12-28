УГО сменила название

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Управление государственной охраны Украины изменило название на Служба государственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Службы государственной охраны, передает УНН.

Управление государственной охраны Украины государству, народу, закону изменили название на Служба государственной охраны.

Напомним, в Управлении государственной охраны Украины подготовили законопроект с изменениями в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", которым планируется изменить название и обновить положение.

Как сообщал УНН, в управлении государственной охраны Украины было проведено служебное расследование с целью установления факта возможной причастности военнослужащих охранного ведомства к распространению в одной из социальных сетей информации с автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) Министерства внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования освобожден военнослужащий