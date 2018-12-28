В Турции задержали полсотни подозреваемых в связях с "Исламским государством"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В рамках расследования террористической деятельности "Исламского государства" в турецкой Анкаре задержали 52 подозреваемых, еще 12 человек в розыске. Об этом сообщает УНН по ссылке на Haber Türk.

Во время задержания у подозреваемых нашли незарегистрированный пистолет с патронами, ружье, 2,7 тыс. доларов США в национальной валюте и организационные документы ИД.

Также отмечается, что во время рейда в одном из зданий нашли 8 детей 10-16 лет. Детей доставили в детское отделение полиции, откуда их заберут родители.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит остатки «Исламского государства» в Сирии.