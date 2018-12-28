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Насиров назвал себя легитимным

Насиров назвал себя легитимным

Роман Насиров

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что с 27 декабря он на законных основаниях занимает должность Председателя ГФС, выполняя решение суда. Об этом он написал на своей странице, передает УНН.

"Выполняя решение суда, я Насиров, вчера приступил к осуществлению полномочий Председателя Государственной фискальной службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ. Таким образом, с 27 декабря 2018 я на законных основаниях занимаю должность Председателя ГФС Украины" , - написал чиновник.

С а его словам, Конституцией и Законами Украины установлено, что решение суда является обязательным к исполнению. Он напомнил также, что решением суда был восстановлен в должности Председателя ГФС.

"Любые ссылки отдельных лиц о том, что для возобновления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или освобождении Председателя ГФС Украины", - написал Насиров.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

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Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что до сих пор считает себя легитимным президентом Украины.

Источник: УНН
Теги: ГФС, Роман Насиров, политика
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