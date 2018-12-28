Санкции Евросоюза против России продлятся с 29 декабря

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С 29 декабря вступает в силу решение Совета Европейского Союза продлить санкции против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Решение продлить санкции за "дестабилизацию ситуации в Украине" было принято 21 декабря. Антироссийские "ограничительные меры" продлятся до 31 июля 2019 года.

В тексте решения отмечается, что санкции имеют целью полную реализацию минских соглашений со стороны России.

Как сообщалось УНН, что СНБО поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур, содействовавших агрессивным действиям против Украины.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки против украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.