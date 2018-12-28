Гриневич объяснила, как будет работать закон о буллинге

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Закон о противодействии буллингу в школах предусматривает порядок действий для жертвы травли, а также определяет ответственных лиц. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Закон предусматривает, в основном, ответственность для тех, кто "буллит", кто осуществляет травлю. Закон фактически обеспечивает порядок действий, что делать тому человеку, который является жертвой такой травли, к кому обращаться, наконец, указывает ответственных лиц", - отметила министр.

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По ее словам, закон предусматривает наложение штрафов на родителей, а также предусматривает создание комиссии, которая определяет масштабы буллинга и его последствия.

При этом она добавила, что министерство сейчас работает над созданием видеокурса для учителей относительно предупреждений и выявления буллинга, для превентивной работы с классом.

Напомним, 18 декабря ВР поддержала штрафы за буллинг в школах.