Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 28 декабря 2018 14:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о 2018 финансовом годе: Украину "вытянули" кредиторы
Эксперт о 2018 финансовом годе: Украину "вытянули" кредиторы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
21435
Версия для печати

Гриневич объяснила, как будет работать закон о буллинге

Гриневич объяснила, как будет работать закон о буллинге

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Закон о противодействии буллингу в школах предусматривает порядок действий для жертвы травли, а также определяет ответственных лиц. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Закон предусматривает, в основном, ответственность для тех, кто "буллит", кто осуществляет травлю. Закон фактически обеспечивает порядок действий, что делать тому человеку, который является жертвой такой травли, к кому обращаться, наконец, указывает ответственных лиц", - отметила министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какие наказания ввели за школьный буллинг

По ее словам, закон предусматривает наложение штрафов на родителей, а также предусматривает создание комиссии, которая определяет масштабы буллинга и его последствия.

При этом она добавила, что министерство сейчас работает над созданием видеокурса для учителей относительно предупреждений и выявления буллинга, для превентивной работы с классом.

Напомним, 18 декабря ВР поддержала штрафы за буллинг в школах.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, школа, Лилия Гриневич, буллинг
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.