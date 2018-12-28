В топе лучших песен года большинство украиноязычные

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Большинство песен, которые попали в топ-40 лучших за 2018 год по версии известного сервиса ФДР, украиноязычные. Об этом заявил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает УНН.

"Известный сервис ФДР назвал топ-40 песен 2018 года. Так в нем 22 трека на украинском языке, в том числе песня-победитель! А в 2014 году в топ-40 было всего 4 песни на украинском языке. Вот вам квоты, действие которых полностью опровергло всякую чушь о "неформате" украинской песни!" - написал Кириленко.

Напомним, сегодня в эфире радиостанций 55% украинских песен.

Как сообщал УНН, квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35% в ноябре.