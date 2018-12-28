НАПК направило в суд протоколы на Дунаева и Логвинского

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд семь админпротоколов, в том числе и на народных депутатов Сергея Дунаева и Георгия Логвинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, Агентство приняло решение направить в суд семь админпротоколов за несоблюдение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Направлено в суд 2 админпротокола по части 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении народного депутата Украины Сергея Дунаева, который, находясь в статусе народного депутата, обратился к Сытнику А.С., директору Национального антикоррупционного бюро Украины, с депутатским обращением в собственных интересах, а также внес на рассмотрение Верховной Рады Украины депутатский запрос по аналогичному вопросу, чем совершил действия в условиях реального конфликта интересов", – говорится в сообщении.

Также в суд направлено один админпротокол по части 2 статьи 172-7 КУоАП в отношении народного депутата Георгия Логвинского. По данным НАПК, Логвинский, находясь в статусе народного депутата при наличии частного интереса обратился к заместителю Генерального прокурора Украины – руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Хородницькому с депутатским обращением в интересах своего помощника, "чем совершил действия в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, НАПК составило четыре админпротокола в отношении Натальи Омельяненко. По данным Агентства, Омельяненко, будучи депутатом Лубенского городского совета Полтавской области, во время рассмотрения вопроса и принятия решения по поводу проверки деятельности коммунальных предприятий, в том числе КП "Ритуалсервис", руководителем которого она была, на заседании совета, а также на заседании временной комиссии совета по проверке эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий приняла решение и совершила действия в условиях реального конфликта интересов и при этом не сообщила о его наличии.

Напомним, НАПК пригласило нардепов Георгия Логвинского и Сергея Дунаева на ознакомление с протоколами об административных правонарушениях на основаниях нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Как сообщал УНН, 1 октября текущего года НАПК уже вызвало на собеседование народного депутата от фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского из-за ситуации вокруг САП. Также напомним, что представление о привлечении к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, было направлено генпрокурором еще в мае, Верховная Рада на голосования 4 октября не поддержала.

Отмечалось, что Дунаев не указал в декларации 2015 года 10 субъектов хозяйственной деятельности, конечным бенефициарным владельцем которых он является.