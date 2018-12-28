В МВОТ прокомментировали строительство забора на админчерте Крыма с Украиной

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Заместитель по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сообщил, что строительство Российской Федерацией заграждения на админчерте Крыма с Украиной никоим образом не изменяет статус полуострова. Такое мнение высказал Юрий Гримчак в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.

"Возведение заграждения - это довольно странное решение, потому что Крым - это полуостров и подходов к нему огромное количество, утверждает заместитель по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак. По его словам, такими действиями Россия пытается повлиять на собственное население, заверить людей, что с Крымом в РФ вопрос решен и теперь никаких изменений не будет", - отметил он.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - говорится в сообщении.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины не оставит без внимания эту ситуацию.

"Напомню, что после голосования последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН официальная рекомендация ООН, что при упоминании Крыма обязательно подчеркивать, что это украинская территория оккупирована Российской Федерацией. Поэтому, с точки зрения международного права мы все время должны напоминать, и потом доказывать, что мы неоднократно пытались договориться мирным путем, но страна оккупант не реагирует на заявления, которые мы делаем. Это касается не только административной границы, это и вопрос призывов граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях. Это вопрос изменения демографического состава Крыму", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что Украина не подает электроэнергию на оккупированный полуостров.

Напомним, российские пограничники с авершилы строительство 60-километровой стены на границе с Украиной в оккупированном Крыму.



