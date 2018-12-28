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Россия спланировала провокацию в отношении Украины в Азовском море - Полторак

Россия спланировала провокацию в отношении Украины в Азовском море - Полторак

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во время второй попытки прохода через Керченский пролив Россия запланировано осуществила провокационное нападение на украинские морские судна. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Переход первый и второй не отличался никак. По организации, по подготовке, по порядку прохода, по планированию. Он был осуществлен планово. Личный состав к выходу был готов. За действия наших партнеров мы не отвечаем. И я эту информацию не хотел бы прокручивать относительно наблюдения. За нами никто не наблюдает, мы выполняем задачу самостоятельно. То, что касается провокации: Россия посмотрела первый раз, посмотрела, что в наших планах есть повторные прохождения через Керченский пролив, есть желание усилить наши группировки в Азовском море. Поэтому они и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию", - отметил Полторак.

Он отметил, что Украина и в дальнейшем планирует курсировать Азовским морем через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и прав.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Степан Полторак, Азовское море, провокации
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