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В следующем году начнет работать образовательный Омбудсмен

В следующем году начнет работать образовательный Омбудсмен

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине в следующем году начнет работать образовательный Омбудсмен, который будет решать спорные вопрос между учениками, их родителями и учителями. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Роман Греба во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Министерством образования и науки было предложено новому закону об образовании новую институцию, которая бы защищала права детей, родителей, учителей, преподавателей. Им призван стать образовательный Омбудсмен. В следующем году он начинает свою работу. Если будут жалобы в учебном процессе, любые нарушения во время учебного процесса – учителя, родители, преподаватели смогут обращаться – омбудсмен обязательно рассмотрит эти жалобы и должен способствовать защите прав", – отметил чиновник.

По его словам, образовательный Омбудсмен станет "дополнительным механизмом" гарантирования прав всех задействованных в образовательном процессе.

При этом он добавил, что Омбудсмен будет независимым – он будет назначаться Кабмином по представлению Минобразования и науки.

Как сообщал УНН, 6 июня Кабмин создал институт уполномоченного по правам человека в сфере образования.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада поддержала штрафы за буллинг в школах.

Источник: УНН
Теги: образование, Минобразования, омбудсмен, школьники, школа, учитель
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