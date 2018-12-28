На ликвидацию уличных туалетов в школах выделят двести миллионов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В следующем году из бюджета будет выделено 267,3 млн грн на строительство удобных и теплых туалетов в школах, ликвидировав уличные туалеты в сельских школах. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Наш приоритет - навести порядок с туалетами. Чтобы были какие-то перегородки, двери. Чтобы такие вещи были не только в городских школах, а во всех", - отметил чиновник.

По его словам, на то, чтобы ликвидировать туалеты на улицах и создать удобные теплые туалеты, в следующем году будет выделено 267,3 млн грн.

Ранее Президент Порошенко констатировал, что не во всех школах решены вопросы с туалетами и автобусами.