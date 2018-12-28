Объединительный собор украинских православных церквей - главное событие 2018

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Главным политическим событием 2018 года в Украине, безусловно, было признано объединение церкви, предоставление Томоса. Сообщает УНН со ссылкой на сайт Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Объединение церкви, предоставление Томоса было признано главным политическим событием 2018 года в Украине. Это отметил 24% граждан. Далее следуют: введение военного положения 17%, инцидент в Керченском проливе 9%, продолжение войны 7%. Никакого события не смогли назвать 12%, в прошлом году - 25%", - говорится в сообщении.

Также, главным политическим событием 2018 года в мире признано протесты во Франции - 7%. Далее следуют: усиление санкций против России - 4%, события в Армении - 3%, инцидент в Керченском проливе - 3%.

Справка УНН. Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Напомним, Объединительный собор Украинской православный церквей в субботу, 15 декабря, утвердил устав автокефальной поместной Православной церкви Украины, что является важным решением.