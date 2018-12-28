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Украина усилила войска на потенциально опасных направлениях

Украина усилила войска на потенциально опасных направлениях

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный штаб значительно усилил группировку войск на потенциально опасных направлениях. Об этом во время брифинга во Львовской области заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко, передает УНН. 

"За время военного положения нам удалось оценить свои способности. Мы способны сегодня создавать необходимые межвидовые группировки войск на потенциально опасных направлениях с определением комплекта соединений и воинских частей для необходимого реагирования при угрозе и усиления соответствующих направлений, в случае необходимости", - сказал Муженко.

Была проверена боеспособность украинских войск, возможность реагирования на различные ситуации.

"Осуществлено усиление на некоторых направлениях наших группировок", - подчеркнул Муженко, добавив, что на сегодняшней день армия готова выполнять задачи, возложенные на нее государством и народом.

Как сообщал УНН, ВСУ освободили от боевиков две трети "серой зоны" на Донбассе

Источник: УНН
Теги: Украина, армия, ВСУ
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