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Украина ускоряет вступление в НАТО - Полторак

Украина ускоряет вступление в НАТО - Полторак

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На сегодня Украина значительно сблизилась с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "ZIK", передает УНН.

"Моя оценка, мы значительно сблизились к НАТО, как и НАТО к нам", - сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он отметил, для ускорения вступления Украины в НАТО необходимо продолжать реформы по всем направлениям.

"Нам надо завершить реформу Министерства обороны. Она практически на стации завершения, самого министерства как органа военного управления и центрального органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные силы. Нам в 19 (ред. - 2019) году надо завершить реформирование органов военного управления, а это одна из самых сложных реформ. Надо очень осторожно подходить, чтобы не нарушить управление войсками", - отметил Полторак.

Полторак добавил, что для сближения с Североатлантическим альянсом нужно провести еще несколько мероприятий, а именно изменить законодательную базу, предоставить возможности закупать (закупать - ред.) вооружения, военную технику напрямую из-за границы.

Также он сообщил, что почти все члены Альянса выражают поддержку по ускорению вступления Украины в НАТО.

Сообщал УНН, вступление в НАТО поддерживает 40% украинцев, против - 36%.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Степан Полторак
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