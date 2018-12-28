За 9 месяцев Украина выполнила только половину задач Соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ. 28 декабря. УНН. За 9 месяцев 2018 Украина выполнила только половину задач Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.Про этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"На данный момент по итогам 9 месяцев мы можем говорить о том, что Соглашение об ассоциации - те задачи, которые были запланированы на 2018 год, они примерно выполнены на 50%", - сказала вице-премьер.



Немного радовать по ее словам может то, что одновременно часть вопросов, которые были запланированы за предыдущие годы и не были выполнены к концу предыдущих годов, тоже продолжают реализовываться.



"Сказать, что я довольна теми результатами Соглашения об ассоциации с 2018 года я, наверное, не могу, потому что есть большое количество наших коллег в парламенте, которые, на мой взгляд, безответственно относятся к этим задачам, задекларированных политическими силами намерений движения к Европы", - отметила вице-премьер.



Однако, по ее словам, не для всех коллег в правительстве европейские стремления являются большим приоритетом.



Как сообщал УНН, Украина договорилась с государствами НАТО относительно помощи в избирательный период.