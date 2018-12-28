НАПК утвердило порядок контроля за финансированием предвыборной агитации кандидатов на пост Президента

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции согласовало порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Положения этого порядка призваны, среди прочего, реализовать законодательные полномочия Национального агентства по осуществлению государственного контроля за своевременностью представления отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов на выборах Президента Украины, полнотой таких отчетов и достоверностью включенных в них сведений", - отметила член Национального агентства Наталья Корчак.

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В ведомстве добавили, порядок определяет процедуру осуществления Центральной избирательной комиссией и банками, в которых открыты счета избирательных фондов, контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.

Кроме того, документом определен механизм осуществления Национальным агентством контроля за соблюдением требований Закона Украины "О выборах Президента Украины" относительно финансирования предвыборной агитации кандидатов.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд семь админпротоколов, в том числе и на народных депутатов Сергея Дунаева и Георгия Логвинского.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в сотрудничестве с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания будет контролировать использование партиями и кандидатами рекламных бюджетов на телевидении.