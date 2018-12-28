Вице-премьер рассказала о позиции ЕС и НАТО относительно военнопленных моряков

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Позиция Украины относительно того, что захваченные РФ у Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, совпадает с пониманием как ЕС и НАТО, так и гораздо более широкого круга стран. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Украина с первого дня, с 25 ноября... отмечала, что к украинским морякам должны относиться как к военнопленным, что к ним должны применяться Женевские конвенции, и соответственно Россия не имеет права их осуждать за своим внутренним законодательством и удерживать их под стражей, как она это делает. Именно такая позиция Украины совпадает с пониманием как ЕС, так НАТО, и гораздо более широкого круга стран, потому что Украина в этом случае полагается четко на международное право", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что это очень важно, что все моряки признали себя военнопленными. Однако, по ее словам, трудно сказать, что повлияет на Российскую Федерацию с точки зрения того, как освободить моряков.

"Все настаивания наших партнеров базируются на том, что это - военнопленные, они должны быть освобождены в соответствии с Женевскими конвенциями", - подчеркнула вице-премьер.

Она рассказала, что МИД помогает обеспечивать адвокатскую помощь для каждого из моряков. Правительство, по ее словам, будет продолжать давление на Российскую Федерацию для того, чтобы освободить каждого из них, так же, как и остальных политзаключенных РФ.

"Что касается санкций от наших европейских партнеров, то я действительно считаю, что, если оставить эти действия РФ в Черном море только с международной политической реакцией, которая чрезвычайно важна, то этого недостаточно для того, чтобы Россия осознала, что любые ее действия имеют конкретные не только правовые, но и политические, юридические последствия", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. Позже в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

Все задержанные украинские моряки признали себя военнопленными.