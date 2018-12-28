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Фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в Крым

Фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в Крым

Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Всех шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Российской Федерации в оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По информации издания, последними в Крым доставили Муслима Алиева и Эмира-Усеина Куку.

Сейчас все обвиняемые российскими властями находятся в транзитной камере Симферопольского СИЗО.

Отметим, что 15 декабря из Ростовского СИЗО в оккупированный Крыму доставили Вадима Сирука.

Ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" было инициирована весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

Источник: УНН
Теги: Крым, репрессия, Хизб ут-Тахрир
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