Фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в Крым

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Всех шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Российской Федерации в оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По информации издания, последними в Крым доставили Муслима Алиева и Эмира-Усеина Куку.

Сейчас все обвиняемые российскими властями находятся в транзитной камере Симферопольского СИЗО.

Отметим, что 15 декабря из Ростовского СИЗО в оккупированный Крыму доставили Вадима Сирука.

Ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" было инициирована весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.