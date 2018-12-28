Почти половина украинцев считают вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности – опрос

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Так считают 46%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН со ссылкой на сайт Фонда.

"Большинство населения считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО - так считают 46% (в 2917 году - 38,5%) и еще 3% надеются на военный союз с США. За внеблоковый статус выступают 24% (29 % в 2017 году), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 7% (5% в 2017 году). Однако в этом вопросе существуют существенные региональные различия: членство в НАТО поддерживают в Западном (73%) и Центральном (57 %) регионах, а вот в Южном (39%), Восточном (38%) регионах предпочитают нейтральный статус Украины. Более того, в Восточном регионе 20% считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины военный союз с Россией и другими странами СНГ", – говорится в сообщении.

Также, по данным опроса, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 69% населения. Среди участников референдума 70% проголосовали бы "за" (66% в 2017 году), 28% – против (26% в 2017 году), а 4% не определились (6% в 2017 году).

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Отмечается, что общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Украина договорилась с отдельными странами-членами НАТО относильно помощи в избирательный период.

Как сообщал УНН, за 9 месяцев 2018 года Украина выполнила только половину задач Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.