Развитие событий в Украине считают неправильным 70% граждан - исследование

КИЕВ. 28 декабря. УНН. По мнению 70% украинцев, события в стране развиваются в неправильном направлении. В верном направлении развития событий уверены 18%, и 12% своего мнения не определили, сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Считается, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 70% населения (58% - в 2014 г., 68% - в 2015 г., 67% - в 2016 г., 74% - в 2017 г.), в правильном направлении развития событий уверены 18% (22% - в 2014 г., 15% - в 2015 г., 16% - в 2016 г., 14% - в 2017 г.) и 12% (20% - в 2014 г., 17 % - в 2015 г., 17% - в 2016 г., 12% - в 2017 г.) своего мнения не определили ", - сообщили в фонде.

Для тех, кто считает, что Украина идет в неправильном направлении, основными аргументами относительно ошибочности пути являются следующие:

до сих пор идет война на Востоке (70%);

растут цены, а зарплаты не растут (50%);

резко выросли коммунальные тарифы (39%);

у людей нет уверенности в своем будущем (39%);

остается высокий уровень коррупции (32%);

страной до сих пор правят олигархи (22%);

реформы практически не осуществляются (20%);

очень плохая медицина (19%).

Также по сравнению с прошлым годом, среди индикаторов ложного пути ощутимо поднялся вес роста коммунальных тарифов на 14% и неуверенности в собственном будущем на 8%, зато коррупция начала беспокоить людей поменьше. В 2017 году высокий уровень коррупции одним из главных аргументов неправильного пути страны называли 47%, в 2018 году - 32%.

Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Порошенко недоволен уровнем борьбы с коррупцией.