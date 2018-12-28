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Россия начала реализовывать сценарий вмешательства в избирательный процесс - Порошенко

Россия начала реализовывать сценарий вмешательства в избирательный процесс - Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия украинского-молдавского пункта пропуска "Паланка" в Одесской области, передает УНН.

"К сожалению, РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией. Подчеркиваю, что никто больше, чем мы, украинцы, не хочет мира, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции. Россия пытается использовать современные информационные технологии, в первую очередь для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики испытывают не только Украина и Молдова, но и большинство во стран ЕС", - сказал Порошенко.

Напомним, Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса по помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Президент, Петр Порошенко
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