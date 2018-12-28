В Украине на треть уменьшились очереди в детсады - МОН

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В текущем году Министерство образования и науки ликвидировало треть очередей в детские сады, однако до сих пор остается еще более 30 тысяч не обеспеченных местами желающих получить дошкольное образование. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Очередь должна быть ликвидирована - это задача Премьер-министра - к 2020 году в детсадах. В этом году мы ликвидировали только на треть, еще остается более 30 тыс. желающих получить дошкольное образование и не имеют этих возможностей", - отметил чиновник.

По его словам, МОН будет делать акцент не только на обеспечении местами в детских садах, но и на улучшении качества дошкольного образования в Украине.

При этом он добавил, что уже в первом квартале 2019 года в Украине будут проведены международные исследования по качеству дошкольного образования, а дальше МОН будет разрабатывать новые стандарты для этого образования.

Напомним, чтобы ликвидировать очереди в детские сады, МОН разработало план действий, который предусматривает, что к 2020 году в Украине будет создано 96 тыс. дополнительных мест в детсадах.