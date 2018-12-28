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Оценочная миссия ЕС приедет в Украину в январе-феврале

Оценочная миссия ЕС приедет в Украину в январе-феврале

Иванна Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украину в январе-феврале приедет оценочная миссия Европейского Союза. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Отдельным направлением, где мы можем говорить о том, что мы наверняка идем абсолютно в ногу с ЕС и мы одинаковыми темпами вместе с государствами ЕС внедряем стандарты электронной идентификации и электронной коммерции, это, как раз, цифровая отрасль", - сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, еще в июле Украина наработками правительственного офиса свела к одному документу такую дорожную карту, которую предлагает на рассмотрение Европейскому Союзу относительно действий государства, "восстановление обязательств Украины в этой сфере".

"Мы ожидаем уже, буквально, в январе-феврале оценочную миссию Евросоюза для того, чтобы мы поняли, как мы можем двигаться именно в этом направлении", - сказала вице-премьер.

Ранее УНН сообщали, что ЕС планирует направить оценочную миссию в Украине в начале 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евросоюз, миссия, Иванна Климпуш-Цинцадзе
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