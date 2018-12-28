Украина получила от НАТО наивысшую оценку за выполнение годовой нацпрограммы

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украина по результатам 9 месяцев работы над выполнением задач Годовой национальной программы (ГНП) получила от НАТО более положительную оценку, чем все оценки, полученные в предыдущие годы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Основная часть ГНП касается сектора безопасности и обороны, и основная часть задач, которые стоят в ГНП, именно касаются соответствующих министерств", - сказала вице-премьер.

По ее словам, в 2018 году в ГНП было 73 цели и 454 мероприятия, и за 9 месяцев работы был выполнен уже 51% всех задач, а 45% - еще продолжается выполнение, а 4% перенесены на первый квартал следующего года.

"После того, как мы подведем итоги за весь год и получим полностью информацию, это будет только в январе месяце, от всех министерств сведем это вместе и будем понимать, где мы находимся. Мы получили от Североатлантического альянса такую качественную оценку реализации нами ГНП 2018 года. Она существенно положительно другая, чем все предыдущие оценки, которые мы получили до этого", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в НАТО положительно оценили реформы, которые Украина продолжает выполнять, в частности, в сфере сектора безопасности и обороны, а также призвали не тормозить реформы несмотря на избирательный период.

Как сообщал, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.