ФСБ продолжает оказывать давление на украинских моряков - адвокат

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сотрудники ФСБ РФ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков путём "внепроцессуальных бесед", на которых силовики пытаются склонить украинцев "признать вину" и оклеветать себя или своих товарищей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook адвоката Николая Полозова.

"Органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, направляя к ним оперативных работников для проведения внепроцессуальных бесед без присутствия адвокатов, с целью склонения военнопленных к признанию вины в совершении уголовного преступления, самооговора, либо оговора кого-то из их товарищей", - сообщил защитник.

По словам Полозова, всем военнопленным морякам адвокатами были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий органов ФСБ РФ. Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий в случае осуществления подобной провокации.

Он рассказал, что с моряками проговорили такие оперативные мероприятия как "внутрикамерная разработка", когда в роли оперативника выступает сокамерник - другой заключённый.

"По фактам незаконного оказания давления на военнопленных моряков адвокатами нашей команды готовятся адвокатские запросы в СИЗО и соответствующие жалобы", - сообщил адвокат.

"Не исключено, что в период длительных новогодних праздников, когда СИЗО будут закрыты на вход для адвокатов и не будет осуществляться проведение следственных действий с моряками, данные обстоятельства будут использоваться органами ФСБ для дальнейшего оказания давления на военнопленных", - добавил он.

Напомним, 27 декабря все 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, признали себя военнопленными.