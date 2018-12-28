Преследований российской церкви не будет - Филарет

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Никто не будет преследовать тех, кто хочет посещать российскую церковь в Украине. Об этом заявил Святейший Филарет после молитвы в Свято-Успенском храме в Одесской области, передает корреспондент УНН.

"Но церковь, которая не хочет быть украинской, пусть будет в Украине, но не украинской, а российской. И, кто хочет, живя в Украине, идти в российскую церковь, пусть идет. Никто его не будет преследовать и будет пользоваться теми же законами, которыми пользуется украинская церковь, но это будет российская церковь. А кто не хочет быть, будучи украинцем, быть в российской церкви, то рано или поздно должен прийти и соединиться с украинской церковью", - сказал Филарет.

Он также отметил, что единственный путь Украины - это одна украинская церковь от Запада к Востоку.

"Это тот путь, которым мы будем идти дальше, и мы достигнем того, чтобы в Украине таки будет одна украинская церковь от Запада к Востоку. Другого пути для Украины нет", - отметил Филарет.

Напомним, 22 декабря Президент Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП.

Как сообщал УНН, уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины.