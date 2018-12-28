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Меркель и Макрон требуют освободить украинских моряков из русского плена

Меркель и Макрон требуют освободить украинских моряков из русского плена

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с требованием освободить украинских моряков из русского плена. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в пятницу заместителем официального представителя Кабмина Германии Ульрике Деммер, передает УНН.

"Ситуация с правами человека в Крыму, который был аннексирован Россией в нарушение международного права, применение военной силы Россией в Керченском проливе и жесткий контроль в Азовском море также вызывают у нас серьезное беспокойство. Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они тоже должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники в кругу своих семей", - отметили лидеры.

Как сообщал УНН, 27 декабря все 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, признали себя военнопленными.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Франция, Германия, моряки, Ангела Меркель, заявления
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