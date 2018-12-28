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Суд перенес рассмотрение дела Мартыненко на 10 января

Суд перенес рассмотрение дела Мартыненко на 10 января

Николай Мартыненко

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил исследование доказательств стороны обвинения в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц и отложил заседание на 10 января 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В САП рассказали, что сегодня сторона защиты в очередной раз подала ходатайство о прекращении исследования доказательств. Поэтому суд отложил изучение запроса из Швейцарии.

Вместо этого суд приступил к исследованию материалов запроса, который поступил из Чехии. В частности, как рассказали в прокуратуре, сегодня изучали электронную переписку должностного лица компании "Шкода" и одного из подсудимых по поводу деятельности компании "Брадкрест".

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Также рассмотрено очередное ходатайство адвокатов подсудимых о прекращении исследования доказательств, в удовлетворении которого суд отказал.

Следующее судебное заседание запланировано на 14:30 10 января. На нем будут исследоваться доказательства, предоставленные правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации.

Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

22 мая САП направила в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пять человек, обвиняемых в завладении чужого имущества, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.

По информации САП, Мартыненко М.В. и Василькову В.А. инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA на общую сумму 6 400 777 евро.

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Кроме того, Мартыненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокин А.Г. и Богданец В.И. обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долларов, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" № 70/13 через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Источник: УНН
Теги: суд, доказательства, САП, нардепы
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