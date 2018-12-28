Суд перенес рассмотрение дела Мартыненко на 10 января

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил исследование доказательств стороны обвинения в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц и отложил заседание на 10 января 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В САП рассказали, что сегодня сторона защиты в очередной раз подала ходатайство о прекращении исследования доказательств. Поэтому суд отложил изучение запроса из Швейцарии.

Вместо этого суд приступил к исследованию материалов запроса, который поступил из Чехии. В частности, как рассказали в прокуратуре, сегодня изучали электронную переписку должностного лица компании "Шкода" и одного из подсудимых по поводу деятельности компании "Брадкрест".

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Также рассмотрено очередное ходатайство адвокатов подсудимых о прекращении исследования доказательств, в удовлетворении которого суд отказал.

Следующее судебное заседание запланировано на 14:30 10 января. На нем будут исследоваться доказательства, предоставленные правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации.

Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

22 мая САП направила в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пять человек, обвиняемых в завладении чужого имущества, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.

По информации САП, Мартыненко М.В. и Василькову В.А. инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA на общую сумму 6 400 777 евро.

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Кроме того, Мартыненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокин А.Г. и Богданец В.И. обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долларов, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" № 70/13 через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.