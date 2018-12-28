Стало известно, какие партии могут попасть в новый парламент

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись на следующей неделе, в парламент прошли бы "Батькивщина", Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Слуга народа", "Громадянська позиція" и Радикальная Партия Олега Ляшко. О этом сообщили в Фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Среди политических партий больше всего голосов тех, кто выразил готовность участвовать в голосовании, получили бы партия "Батькивщина" (16,4%). Далее следуют Блок Петра Порошенко "Солидарность" (11,9%), партия "Оппозиционная платформа "За Життя!" (9,2%), партия "Слуга народа" (8,3%), партия "Громадянська позиція" (6,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,8%). Остальные партии пока не пересекают 5%-ный барьер", - отметили в Фонде.

При этом авторы исследования уточнили, что поддержка партии "Батькивщина", партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" распределена относительно равномерно по регионам (за исключением Востока). Партию "Слуга народа" и Радикальной партии Ляшко поддерживают преимущественно на юге и в центре, "Оппозиционную платформу "За Життя!" - на востоке на юге, популярность партии "Громадянська позиція" существенно выше на западе и в центре, а партий "Оппозиционный блок "За Життя!", наоборот - на юге и востоке. Партии "Самопомощь", "Свобода" и "Справедливость" имеют поддержку на Западе, а "Наши" и "Оппозиционный блок" - на востоке.

Справка. Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018 года.