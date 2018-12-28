Пограничники объяснили, как пропускают россиян и россиянок после военного положения

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В государственной пограничной службе Украины заверили, что после завершения военного положения осуществляют усиленные меры контроля за въездом мужчин и женщин с территории Российского Федерации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

"Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания - граждане РФ - мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях. Однако пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как именно они могут работать по заданиям спецслужб РФ", - написал Слободнян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО рекомендовал пограничникам и в дальнейшем усиленно контролировать россиян на границе

Напомним, 26 декабря военное положение в Украине прекращено.