Командующий ВМС рассказал о соотношении сил Украины и России в Азовском море

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Азовском море сейчас находится более 100 кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Об этом и другом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко - в эксклюзивном интервью DW, передает УНН.

"Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении", - отметил он, отвечая на вопрос о том, как адмирал оценивает соотношение сил Украины и России в Азовском море.

По словам Воронченко, подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море.

"По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение", - отметил он.

Ранее командующий ВМС рассказал о мифической флотилии боевиков "ДНР".

Как сообщал УНН, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.