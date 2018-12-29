Ляшко раскритиковал минимальные зарплаты ТОП-менеджеров украинских предприятий

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Руководитель или главный бухгалтер предприятия не может получать такую же зарплату, как и сторож. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер РПЛ Олег Ляшко, передает УНН.

"Что это за директор или главбух, который получает минимальную зарплату, как и сторож на его предприятии?! Всем понятно, что настоящая зарплата у них значительно выше, себя руководство вряд ли обделит", - написал он.

Недобросовестные предприниматели обворовывают пенсионеров путем декларирования минимальных зарплат, говорит Ляшко.

"Неоплаченные "директорами" налоги из серых зарплат - это украденные пенсии и отсутствие для детей обедов в школах за государственный счет", - добавил нардеп.

Напомним, сотрудники ООО "Снек экспорт", принадлежащего отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки, получают, в большинстве, минимальную заработную плату.

Как писал УНН, Сергей Рыбалка трудоустроил свою жену в семейную фирму и также платит ей минимальную заработную плату.

Отметим, что ряд снековых компаний из орбиты семейного бизнеса радикала фигурируют в материалах уголовных производств по ведению фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.