Трамп не пойдет в отпуск за "шатдаун" - Белый дом

КИЕВ. 28 грудня.УНН. Президент США Дональд Трамп пока не планирует ехать в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он обычно проводит отпуск, и намерен оставаться в Белом доме. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, передает УНН.

По ее словам, "на данный момент у президента нет планов" отправиться в Мар-а-Лаго в ближайшие дни. Сандерс отметила, что Трамп в пятницу встречался с сотрудниками Белого дома и сделал ряд телефонных звонков. Подробности пресс-секретарь не привела.

Глава государства планировал отправиться в двухнедельный отпуск в Мар-а-Лаго, где он собирался провести рождественские и новогодние каникулы. Однако в связи с частичным прекращением работы правительства США он отменил поездку.

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Напомним, демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект строительства заграждения на границе с Мексикой, реализация которого будет стоить более пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов. Из-за этих разногласий Конгресс не смог принять государственный бюджет.

Поэтому с 22 декабря из-за технической отсутствия финансирования в США начался так называемый частичный "шатдаун".

Напомним, больше американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства президента Трампа, чем демократов в Конгрессе.