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Истребитель РФ осуществил перехват американского самолета вблизи Крыма - Пентагон

Истребитель РФ осуществил перехват американского самолета вблизи Крыма - Пентагон

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российский истребитель совершил безопасный перехват разведывательного самолета ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя командования ВВС США в Европе и Африке капитана Кристофер Бойер-Мидер, передает УНН.

Бойер-Мидер прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что ВКС РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки над Черным морем возле Крыма.

"Вчера (27 декабря - ред.) произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало", - отметил он, подтвердив распространенную информацию. Он не уточнил, о каком именно российском истребителе идет речь.

Ранее УНН сообщал, что истребители НАТО дважды перехватили российские самолеты Су-27 и Ил-20 у границ стран Балтии в период с 17 по 23 декабря.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, истребители
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