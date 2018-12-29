Помощник генсека ООН заявил о риске усиления террористов в Сирии при выводе войск США

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура считает реальным риск усиления террористической группировки "Исламское государство" после вывода войск США из этой страны, если не будет найдено политическое решение конфликта. Такое мнение он высказал в пятницу вечером в интервью новостной программе швейцарской вещательной компании RTS, передает УНН.

“Этот риск существует, и особенно в том случае, если не будет инклюзивного политического решения”, — сказал эмиссар ООН.

Отвечая на вопрос ведущего программы о том, является ли объявленное президентом США Дональдом Трампом выведение американских войск из Сирии “трагедией для курдов”, где Мистура сказал: “Для курдов это тяжелый момент ... Не нужно забывать, что курды — это очень важный компонент в Сирии, их никогда нельзя игнорировать”.

Он также высказал мнение, что после вывода войск из Сирии “США могут продолжить участвовать (в сирийском урегулировании — ред.) дипломатично”.

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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты объявили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИД в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламском государстве” без США.