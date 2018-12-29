Ле Пен получала деньги от россиян, которые имеют влияние и в Украине

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Французский политик Марин Ле Пен в 2014 году при содействии владельца ряда украинских облэнерго получила "под выборы" 9,4 миллиона евро в российском банке. Об этом сообщает издание Голос Америки со ссылкой на The Washington Post, перадае УНН.

В своей статье от 27 декабря, The Washington Post рассказывает о том, как российский банк дал кредит Марин Ле Пен и что из этого получилось.

В сделке, которую описывает американское издание, с российской стороны приняли участие Александр Бабаков, который является одним из основных представителей интересов России в Украине и владеет 11 из 24 украинских облэнерго, а также Геннадий Тимченко - основной подрядчик проекта "Северный поток 2". Внимание к этому привлек в своем твите аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Когда французский политик правого толка Марин Ле Пен нуждалась в деньгах перед выборами, на помощь ей пришел российский бизнесмен и член парламента Александр Бабаков. Он предложил взять кредит через "Первый чешско-российский банк", который в то время контролировал Геннадий Тимченко.

Через четыре года банк закрылся, а владельцу грозит арест. Бывшие военные России требуют денег, а казначей партии высылает у 165 тысяч долларов США каждые несколько месяцев нотариусу в России, не зная куда эти деньги, в конце концов, идут, пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пророссийские медиа снова расшатывают ситуацию во Франции - Bloomberg

Ле Пен не выиграла президентство, однако, заем в 9,4 миллиона евро от русских, вызвал критические замечания относительно ее партии и подозрения в отмывании денег и связях с другими преступлениями.

Джошуа Киршенбаум, аналитик German Marshall Fund в комментарии WP отмечает: "Это дистилляция того, как непрозрачные финансы пересекаются с иностранным вмешательством".

Национальный фронт получил деньги от "Первого чешско-российского банка" в 2014 году под 6 процентов. О сделке стало известно благодаря публикации французского журналиста. В 2016 году, банк признали неплатежеспособным среди более сотни других российских банков.

Однако, за шесть дней до введения временной администрации в банк, кредит партии Ле Пен было продано непрозрачной российской компании, а в конце 2016-го - российской компании со связями с военными - "Авиазапчасть", сообщает издание со ссылкой на данные российской учреждения страхования депозитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марин Ле Пен назначили психиатрическую экспертизу

Среди клиентов "Авиазапчасти", в частности фигурируют сирийские военно-воздушные силы, группы по защите прав человека подозревают в совершении нападений на гражданских во исполнение приказов Асада, отмечает издание.

Передачу кредита от банка оспаривает и российское учреждение по страхованию депозитов. Пока идет процесс, французская партия платит за кредит на счет российского нотариуса.

В партии Ле Пен соглашаются: Для нас было немного странно, что кредит передали компании, которая продает оборудование для самолетов", - сказал казначей партии Сен Жюст. Отвечая на вопрос, имеет "Авиазапчасть" связь с российской военной разведкой, Сен Жюст отметил: "В России они все - бывшие члены КГБ".

Ранее французские правоохранительные органы уже выдвигали голове французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинения в финансовых махинациях.