В отчетах 13 политических партий обнаружены нарушения - НАПК

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По результатам анализа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило нарушения в отчетах 13 политических партий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 41 заключение по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее -отчет - ред.) за третий квартал 2018 года. По результатам анализа обнаружены нарушения в отчетах 13 политических партий", - говорится в сообщении.

За обнаруженные нарушения предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В агентстве добавили, что всего за третий квартал 2018 года в Национальное агентство поступило 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (до предыдущего количества анонсированных 274 отчетов добавлены отчеты двух партий, поступивших с нарушением сроков представления). Решениями Национального агентства от 7 и 14 декабря 2018 уже были утверждены 148 выводов о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции согласовало порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.



