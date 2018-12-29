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Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в Россию ряда украинских товаров. Об этом Медведев сообщил в Twitter, передает УНН.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", – написал Медведев.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки относительно украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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26 декабря Украина ввела дополнительные персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, импорт, Дмитрий Медведев, запрет
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