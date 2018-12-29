Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 12:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн
С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
555
Версия для печати

В РФ не будут прислушиваться к призывам Германии и Франции освободить украинских моряков

В РФ не будут прислушиваться к призывам Германии и Франции освободить украинских моряков

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заявления зарубежных лидеров не могут быть поводом для изменения российского законодательства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг украинских моряков незаконно ударживаемых в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления (призывы зарубежных лидеров к освобождению украинских моряков - ред.), но подобные заявления не могут являться основанием для изменения российского законодательства....", - подчеркнул представитель Кремля.

Он подтвердил, что данная тема поднималась в пятницу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Президент Путин дал свои разъяснения", - отметил Песков.

Напомним, Меркель и Макрон требуют освободить украинских моряков из русского плена

Как сообщал УНН, 27 декабря все 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, признали себя военнопленными.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, моряки, военнопленные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.