В РФ не будут прислушиваться к призывам Германии и Франции освободить украинских моряков

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заявления зарубежных лидеров не могут быть поводом для изменения российского законодательства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг украинских моряков незаконно ударживаемых в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления (призывы зарубежных лидеров к освобождению украинских моряков - ред.), но подобные заявления не могут являться основанием для изменения российского законодательства....", - подчеркнул представитель Кремля.

Он подтвердил, что данная тема поднималась в пятницу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Президент Путин дал свои разъяснения", - отметил Песков.

Напомним, Меркель и Макрон требуют освободить украинских моряков из русского плена.

Как сообщал УНН, 27 декабря все 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, признали себя военнопленными.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.