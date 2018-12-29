Коболев ожидает возвращения долга "Газпрома" в течение следующего года

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Деньги, которые согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" обязан вернуть НАК "Нафтогаз Украины", могут быть взысканы с российского монополиста течение следующего года. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.

"Мы уже начали ее (компенсацию - ред.) от "Газпрома" получать, мы начали списывать избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит. Это во-первых. Во-вторых, мы инициировали судебные процессы уже в 6 юрисдикциях, в трех из них у нас в ближайшее время состоятся слушания по принудительной продаже - там уже прошли аресты активов", - отметил Коболев.



По его словам, за рубежом у "Газпрома" есть имущество на десятки миллиардов долларов, суды уже арестовали имущество на сумму, превышающую долг перед "Нафтогазом" (2,6 млрд долларов).



"Я думаю, это реально сделать где-то в течение года", - подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос, когда могут быть взысканы средства с "Газпрома".



При этом он отметил, что судебные слушания проходят в судах Швейцарии, Голландии и Великобритании.



Напомним, американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в к ористь "Нафтогаза".