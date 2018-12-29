Полторак рассказал, как будут обеспечивать жильем военных в 2019 году

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Военнослужащие со следующего года будут обеспечены жильем, получив служебную квартиру, комнату в общежитии или получат компенсацию за поднаем жилья. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время визита в Харьковскую область, передает корреспондент УНН.

"Есть две формы обеспечения жильем военнослужащих во время прохождения военной службы. Первое - это штатно-должностное жилье, когда бригада имеет полный комплект жилья для всего личного состава. Тот, кто женат, получает квартиры. Тот, кто не женат, получает возможность проживать в общежитии. Есть запасная форма обеспечения жильем - компенсация за поднаем жилья, которая сейчас действует для всего личного состава", - отметил министр, отвечая на вопрос, как военнослужащих будут обеспечивать жильем в следующем году.

По его словам, сейчас процедура сбора документов для получения компенсации за поднаем жилья значительно упростилась - теперь достаточно трех документов и 5 минут времени, чтобы получить такую льготу.

При этом он добавил, что сумма компенсации привязана к расценкам в населенном пункте, в котором расположена воинская часть.

Напомним, денежное обеспечение украинских военнослужащих в 2019 году будет увеличено на 35-37%.



